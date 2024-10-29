شكرا لقرائتكم خبر عن المطربة أمل منسى لـ الخليج 365: صحيت الصبح لقيت نفسى ابنة منى الشاذلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت المطربة أمل منسى موقع البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، حيث ادعى البعض أنها ابنه الإعلامية مني الشاذلى لوجود شبه كبير بينهما، بعد ظهورها فى البوستر الدعائى الجديد لها بأغنيتها الجديدة "فكرة رجوعك"، وسرعان ما تداول الكثيرون الصورة عبر حساباتهم الرسمية.

وقالت أمل منسى فى لقاء بـ تليفزيون الخليج 365: "إنها بعد طرح بروموا الأغنية الجديدة فوجئت بهذه الفيديوهات التي تعلن أننى ابنه الإعلامية منى الشاذلى والإشادة بصوتى"، مضيفة "أنا يشرفنى إن أكون ابنه الإعلامية الكبيرة منى الشاذلى خاصة أننى من محبيها، رغم أننى أول مرة اكتشف هذا الشبه الكبير بينى وبينها".



أمل منسى

المطربة امل بدأت الغناء وعمرها 6 سنوات، وتدرس الإعلام وتتمنى احتراف العمل الإعلامى بجانب الغناء، طرحت أكثر من 6 أغانى بالتعاون مع مهندس الصوت ماهر صلاح وعدد من صناع الأغانى المميزين منهم، وسبق وأثنى النجم تامر حسنى على صوتها واختارها للمشاركة بالغناء معه فى حفلته الأخيرة بالإسكندرية.