شهيرة تنعى حسن يوسف: "شمس لا ترى الحياة إلا بعينه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

نعت الفنانة شهيرة الفنان حسن يوسف، الذي توفي صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 90 عامًا .

ونشرت شهيرة صورة للراحل من خلال حسابها بموقع "فيسبوك": "بنعى بمزيد من الألم الأخ والصديق الفنان الكبير حسن يوسف، وأسأل الله أن يتغمده برحمته الواسعة، ويرفع درجاته في الجنة بإذنه وكرمه".

وتابعت: "وأشاطر الأحزان أختي، وصديقتي الغالية شمس البارودي، وأسأل الله أن يربط على قلبها ويصبرها على فراق حبيبها وزوجها التي لا ترى الحياة إلا بعينه، وأسأل الله السكينة على قلوب أولاده ومحبيه، ولا حول لنا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم".

وأعلن خبر الوفاة محمد يوسف، شقيق الفنان حسن يوسف، وكتب عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى منذ قليل شقيقي الأكبر الفنان حسن يوسف، تغمده الله بواسع رحمته".

وبرع الفنان حسن يوسف في عالم السينما وقدم عددا كبيرا من الأعمال من بينها "أنا حرة، شفيقة القبطية، الخطايا، وأصعب جواز، القط والسمان، المغامرون الثلاثة، وقدم عدد من المسلسلات من بينها ليالي الحلمية وبوجي وطمطم وقضاة عظماء وزهرة وأزواجها الخمسة"وغيرها.

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