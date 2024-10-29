المُصارع ديف باتيستا يُشارك ببطولة فيلم سينمائي جديد أمام كيت بلانشيت

تفاصيل الفيلم السينمائي الجديد

حضور كيت بلانشيت فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 04:25 مساءً - يُشارك عدد كبير من نجومفي فيلم سينمائي جديد أمام النجمةومن أبرزهم المُصارع الشهيروأيضًا كل من تشانينج تاتوم، ستيفن يون، زوي كرافيتز وعدد كبير من الفنانين.وتدور أحداث الفيلم السينمائي الجديد حول مجموعة من الكائنات الفضائية الغزاة والذين يتنكروا في هيئة عصابة من سائقي الدراجات النارية ويرتدون ملابس تعود لفترة الخمسينيات في مهمة جديدة لهم لغزو كوكب الأرض، إلا أن خطتهم تنحرف عن مسارها حينما يواجهون مجموعة من البشر، وتُجسد النجمة كيت بلانشيت خلال أحداث الفيلم شخصية زعيم الكائنات الفضائية.ويعد الفيلم الجديد من أكثر الأفلام الجديدة رواجًا حيث يتم عرضه على كُبرى الإستديوهات والشركات الدولية في سوق الأفلام الأمريكية خلال الأسبوع المقبل في لاس فيغاس، حيث تتولى شركة "mk2 Films" الفرنسية مبيعات الفيلم الدولية، فيما تتولى شركة "CAA Media Finance" إدارة حقوق التوزيع في أمريكا الشمالية، وقد بدأت شركة "Mk2" والتي أنتجت فيلم "Anatomy of a Fall" الفائز بجائزة الأوسكار، ببيع الفيلم بشكل مسبق في سوق كان بوقت سابق من هذا العام.يُذكر أن في أغسطس الماضي حضرت النجمة العالمية كيت بلانشيت فعاليات الدورة الـ81 من مهرجان فينيسيا السينمائي، وقد حرصت على حضور حفل الإفتتاح يوم 28 أغسطس الماضي وجاءت إطلالتها من خلال إرتداء فستان ذهبي لامع، ثم حضورها باليوم الثاني مرتين الأول كان لحضور المؤتمر الصحفي لمسلسلها Disclaimer الذي يُعرض لأول مرة بالمهرجان، وبعدها بساعات ظهرت مرة أخرى النجمة كيت بلانشيت بإطلالة ثالثة لحضور السجادة الحمراء للعرض الخاص والأول للمسلسل، فيما جاءت إطلالتها الرابعة على جمهور وحضور المهرجان والذين إستقبلوها بحفاوة شديدة.



لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»

وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».