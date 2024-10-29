تجارب الرعب في بوليفارد وورلد تأخذ زوار موسم الرياض إلى عوالم غامضة

يُقدم بوليفارد وورلد مجموعة من التجارب التي تغمر الزوار في أجواء من الخوف والتشويق، حيث يعيشون مغامرات استثنائية بين الألغاز والمفاجآت المرعبة.

ففي رحلة الدمى، تأخذ هذه التجربة الزوار إلى مصنع دمى مهجور مخبأ داخل هرم مكسيكي قديم. ما يبدأ كرحلة مدرسية يتحول سريعًا إلى كابوس عندما تبدأ الدمى بالحركة في الظلال، محاصرة الزوار داخل أنفاق مظلمة متشابكة. وأثناء استكشاف المكان، يواجه الزوار مشاهد مرعبة مثل “الباص المهجور” و”ورشة الدمى”، حيث تبدو الدمى وكأنها على وشك الحياة. هذه الرحلة تستغرق ١٢ دقيقة، وتستوعب الجمهور في مجموعات مكونة من ٨ أشخاص، مقدمة تجربة مليئة بالتشويق.

وفي منطقة مصر، هناك “أسرار النيل” الذي يبحر في أعماق التاريخ المصري، حيث يواجه الزوار مزيجًا من الرهبة والأسرار. تبدأ الرحلة على قارب فرعوني يعبر نهرًا داخل أجواء غامضة مليئة بالمومياوات التي تهز القارب بعنف. ويتنقل الزوار عبر جسور متحركة وممرات ضيقة مليئة بالفخاخ، حيث تظهر رموز هيروغليفية على الجدران وتُسمع أصوات مرعبة. وخلال ٨ إلى ١٢ دقيقة، يتعرض الزوار لمؤثرات بصرية وصوتية مذهلة، مما يجعلهم في حالة تأهب مستمر.

وفي منطقة مصر أيضاً، تضع تجربة “درب الهرم” الزوار في قلب هرم قديم حيث يواجهون سلسلة من التحديات والألغاز المعقدة. فتبدأ المغامرة داخل غرفة مليئة بأشعة الليزر الحمراء، حيث يجب على المشاركين التحرك بحذر لتجنب كشفهم. تليها مغامرة على سير متحرك مغطى برموز فرعونية، حيث عليهم تفادي العقبات المتحركة. وتنتهي الرحلة بقفزات على نطاطات دائرية فوق حفرة مملوءة بألوان تحاكي الأفاعي. وتبلغ مدة التجربة من دقيقة إلى ثلاث دقائق.

أما في منطقة إيطاليا، فيستقبل فندق دراكولا زواره بديكور إيطالي يغمر المكان في أجواء داكنة. حيث تبدأ التجربة داخل مصعد مسكون، يشعر الزوار حينها بأن شيئًا غريبًا يحدث. وفي الممرات، تبدو الجدران مغطاة بطلاء لزج، فيما تتحرك الستائر والأثاث بشكل غامض في غرف النوم. تأتي المفاجأة الأكبر في غرفة التوابيت، حيث يحصل الزوار على فرصة تجربة النوم داخل توابيت خاصة. بالإضافة إلى ذلك، يقدم الفندق غرفة طعام تشبه مشهدًا سينمائيًا، مرعباً. وتستغرق التجربة ٨ إلى ١٠ دقائق.

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وتعد تجارب بوليفارد وورلد في موسم الرياض ٢٠٢٤ بمغامرات لا مثيل لها، حيث يختبر الزوار مستويات جديدة من الخوف والإثارة في كل زاوية من هذه العوالم الغامضة.