مهرجان الجونة السّينمائيّ ينعى الممثّل القدير حسن يوسف

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ببالغ الحزن والأسى، نعَى مهرجان الجونة السّينمائيّ الفنّان القدير حسن يوسف، الذي وافته المنيّة اليوم الثّلاثاء، عن عمرٍ ناهز التّسعين عامًا، تاركًا بصمةً لا تُمحى في قلوب محبّيه وفي تاريخ السّينما المصريّة والعربيّة. لقد كان الرّاحل رمزًا كبيرًا من رموز الفنّ، ترك خلفه إرثًا فنّيًّا أثرى شاشات السّينما والتّلفزيون، وألهم أجيالًا من الفنّانين.
نتقدم بخالص العزاء إلى أسرته ومحبّيه، ونسأل الله أن يتغمّده بواسع رحمته، ويلهم الجميع الصّبر والسّلوان.
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