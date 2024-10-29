إيرام هلفاجي أوغلو تتلقّى خبرًا حزينًا يوم زفافها.

دخلت الممثّلة التّركيّة، إيرام هلفاجي أوغلو، القفص الذّهبيّ بحضور أصدقائها وعائلتها. (شاهدوا الفيديو) وتداول عشّاق الدّراما التّركيّة فيديوهات وصور عديدة من حفل زفاف إيرام هلفاجي أوغلو وزوجها أورال كاسبر، إضافة إلى احتفال الثّنائيّ بهذه المناسبة السّعيدة مع العائلة والأصدقاء. تزامن احتفال “إيرام” بحفل زفافها مع إيقاف مسلسلها الجديد “التّوت الأسود” في الحلقة السّادسة بسبب انخفاض نسبة المشاهدة ما دفع بشركة الإنتاج إلى اتّخاذ القرار بإيقافه فورًا. المسلسل من بطولة إيرام هيلفاجي أوغلو وشوكرو اوزيلديز وباقة من الممثّلين الذين تعرّضوا لانتقادات بسبب أحداث العمل البطيئة وغير المنطقيّة وينقصه الكثير.

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