عمرو منسي لـ"الخليج 365": نفكر بتكريم اسم النجم حسن يوسف في ختام "الجونة السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - الجونة- منى الموجي:

أعرب عمرو منسي المدير التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي، عن حزنه لرحيل النجم الكبير حسن يوسف، والذي غادر عالمنا صباح اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر.

وقال منسي في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، ردا على سؤال هل يدرس المهرجان خطوات معينة لتكريم النجم الراحل: "بنفكر لسه قاري الخبر دلوقتي، وبنفكر في حاجة تكون في الختام لتكريم اسمه".

حسن يوسف واحد من أهم نجم السينما في مصر والعالم العربي، شارك في بطولة عدد كبير من الأفلام السينمائية في العصر الذهبي، ومن بين أعماله: أنا حرة، الباب المفتوح، زقاق المدق، التلميذة، المجرم، كفاني يا قلب، صوت الحب، 7 أيام في الجنة، آدم والنساء.