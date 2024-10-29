نقابة المهن الموسيقية تنعى الفنان الراحل حسن يوسف:"خالص التعازي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

قدمت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، تعازيها إلى أسرة الفنان الراحل حسن يوسف، الذي رحل عن عالمنا اليوم الثلاثاء.

النقابة، في بيان لها، نعت الفنان الراحل حسن يوسف، والذى رحل عن عالمنا صباح اليوم، وكتبت :"تتقدم النقابة وأعضاء مجلس الإدارة بخالص التعازي لأسرة الراحل، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

الفنان منير مكرم عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال :" تقام صلاة الجنازة، عقب صلاة العصر اليوم، في مسجد الشرطة"

محمد يو سف، شقيق الفنان الراحل، أعلن عن الوفاة عبر صفحته في موقع فيسبوك، وكتب ،:"إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى منذ قليل شقيقي الأكبر الفنان حسن يوسف، تغمده الله بواسع رحمته".