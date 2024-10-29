"قلبي مع محمود وعمر وناريمان" إنجي وجدان تودع حسن يوسف بكلمات مؤثرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

نعت الفنانة إنجي وجدان، النجم الراحل حسن يوسف الذي رحل عن عالمنا قبل ساعات قليلة، عن عمر ناهز الـ 90 عامًا.

ونشرت صورة للراحل عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "إنا لله وإنا إليه راجعون، رحم الله الفنان الكبير حسن يوسف، الذي أثرى السينما المصرية والفن العربي بأعماله التي ستظل خالدة في قلوبنا جميعًا، قلبي مع زوجته شمس البارودي وأولاده محمود، عمر، وناريمان في هذا المصاب الأليم".

وتابعت: "حسن يوسف كان من الشخصيات المفضلة لدي، وحبي له سيبقى دائمًا لما قدمه من إبداع وفن راقٍي، أسأل الله أن يمنحهم الصبر والسلوان، وأن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وأعلن خبر الوفاة شقيق الفنان حسن يوسف، وكتب عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى منذ قليل شقيقي الأكبر الفنان حسن يوسف، تغمده الله بواسع رحمته".