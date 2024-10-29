إلهام شاهين تثير الجدل: نحافة مفرطة وملامح متعبة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد تواجدها في مهرجان الجونة السينمائي، أثارت الفنانة إلهام شاهين الجدل بصورها الجديدة في القاهرة بسبب نحافتها المفرطة وملامحها المتعبة التي بدت واضحة على ملامح وجهها.

وكشفت النجمة المصرية أنها عادت من الجونة لاستقبال إحدى صديقاتها والتجول معها على النيل في القاهرة، واختارت إطلالة كاجوال ملفتة عبارة عن جينز بقماش لامع يبرز نحافة خصرها وبأقدام واسعتين مع “توب” بيضاء كلاسيكية، تكشف عن حجم فقدانها للوزن وتغيّر شكلها بالكامل.

وكانت النجمة المصرية قد كشفت على هامش مشاركتها في مهرجان الجونة أن حقن التخسيس هي السرّ في خسارتها لوزنها الزائد، وقالت: “السر يكمن في حقن تخسيس، لكن انا لا أنصح أحد بأخدها، هي بتجيب نتيجة قوية جداً وتساعد في تنحيف الجسم، لكن بتتعب صحياً”.

وأضافت في حديث صحافي: “أنا ضعفت صحياً مش بس ضعفت حجماً، هذه الحقن يجن أن تؤخذ لفترة صغيرة ومحددة وباستشارة الطبيب المختص، لكن أنا بقالي كتير باخدها، لذلك ضعفت هذا القدر وبدأت بالتعب صحياً”.

وشاركت إلهام شاهين متابعيها على انستغرام بصور من رحلة نيلية مع صديقة لها، وارفقتها بتعليق جاء فيه: “الله على مصر وجمال النيل في مصر مع ضيفتي العزيزة صديقتي ريم الروبي من السودان.. أتمنى الخير والسلامة لكل أهل السودان.. يارب دائما تجمعنا المحبة والأخوة والصداقة الحلوة”.

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع ملامحها الجديدة ونحافتها المفرطة، واثنوا قد جرأتها في كشف اعتمادها على الحقن للخسارة الوزن، ولاحظ عدد كبير من متابعيها التعب الظاهر على ملامح وجهها،مشيرين الى انها تبدو مريضة صحياً ومتعبة.