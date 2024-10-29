شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حفظى ضمن المكرمين فى افتتاح مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدا، عن انضمام السيناريست محمد حفظى لقائمة المكرمين فى حفل الافتتاح يوم الأحد الموافق 3 نوفمبر، تقديراً لدوره في دعم الأفلام القصيرة ومنحها فرص التواجد بين الكبار في المحافل والمهرجانات الدولية.

وأكد حفظى تقديره لتكريمه من المهرجان قائلاً: إن التكريم يعنى الكثير كونه يأتى من مهرجان متخصص فى الأفلام القصيرة التى أصبح لها تواجد كبير على خارطة إنتاج شركات الإنتاج السينمائى نتيجة الإقبال المتزايد على مشاهدتها عبر المنصات الإكترونية المختلفة، موضحاً أنه منذ بداية عمله فى الإنتاج السينمائى لا يفرق بين إنتاج فيلم طويل أو قصير فالمعيار لديه هو جودة العمل وصدق وموهبة صانعه حتى لو كان العمل هو الأول فى مشواره.

وكشف مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدا، المقرر انطلاقه فى الفترة من 3 حتى 7 نوفمبر 2024 بالعين السخنة برئاسة الدكتور أسامة أبو نار، عن لجنة تحكيم مسابقتيه للأفلام التى لا تزيد مدتها عن الـ5 والـ10 دقائق.

اللجنة يترأسها المخرج السنغالى الكبير موسى توريه، وتضم فى عضويتها الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون والبروفيسور ارسين اركاليان من أكاديمية يارفيان أرمينيا والمخرج العالمي الفرنسي جزائري الأصل حميد بن عمره، والموزعة والمنتجة والمخرجة المغربية إيمان مصباحي، وهاني الملا الرئيس التنفيذي لجمعية السينما السعودية والكاتب والسيناريست العراقي حامد المالكي.