نجل شريفة ماهر يوجّه لها رسالة مؤثرة

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ميرنا وليد - بيروت - أعرب حليم نحل الممثلة المصرية الراحلة شريفة ماهر، عن الحزن الشديد الذي يعيشه بعد وفاة والدته إثر تعرّضها لأزمة صحية شديدة، أدخلتها المستشفى، والتقطت أنفاسها هناك.
وشارك حليم متابعيه عبر حسابه الرسمي صورة تجمعه مع والدته، وعلق عليها قائلاً: "رسالة إلى أمي، آسف على كل لحظة محستيش فيها إنّي مطيع، آسف لو أي حاجة زعلتي مني فيها من غير قصد، آسف لو موصلكيش مني، قد إيه حبيتك".
وأكمل رسالته إلى والدته قائلاً: "آسف في كل مرة مقولتش حاضر، بس ينفع ترجعي، ينفع أشوفك مرة واحدة بس كمان، مرة واحدة، بالله عليكي مرة".
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