سامو زين بنحافة لافتة في أول ظهور له بعد أزمته الصحية

ميرنا وليد - بيروت - نشر الفنان السوري سامو زين، عبر حسابه الرسمي، البوستر الدعائي لأغنيته الجديدة التي أعلن عنها منذ أيام.

وظهر سامو زين في البوستر الدعائي للأغنية، في أول ظهور له بعد تعرضه لأزمة صحية الشهر الماضي.

وظهر سامو في الصورة بنحافة لافتة، إذ خسر الكثير من وزنه بعد المشكلة الصحية التي أدت إلى دخوله المستشفى.

وكانت سلمى صلاح، مديرة أعمال سامو قد نشرت عبر حسابها الرسمي، الشهر الماضي، منشور أعلنت فيه عن تعرضه لأزمة صحية وكتبت فيه: "شكرا جميعا على اهتمامكم، سامو الحمد لله خرج من المستشفى وهو الآن في فترة الراحة، ربنا يحفظكم جميعا".

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