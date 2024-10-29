شكرا لقرائتكم خبر عن أمير رمسيس: بقينا ننتظر الأفلام العالمية في مهرجان الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل المخرج أمير رمسيس، ضيفًا على تليفزيون الخليج 365، مع الزميل أحمد العدل خلال فعاليات مهرجان الجونة في دورته السابعة.

وقال أمير رمسيس: "الدورة السابعة من مهرجان الجونة فيها أهم الأفلام الموجودة في أكبر المهرجانات العالمية وأهم الأفلام المنتظرة بنشوفها في الجونة، الجديد زيادة الندوات وعدد الجمهور كبير ومهتم بالندوات وسعيد بتلك الحالة المتواجدة فى المهرجان حاليًا".

ويشهد مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة هذا العام، مشاركة 55 فيلماً روائياً طويلاً ووثائقياً، إضافةً لى 16 فيلماً قصيرًا، من 40 دولة حول العالم، ومن بين هذه الأفلام، ستشهد 6 أفلام عرضها العالمي الأول، فيما تُقدم 12 تجربة سينمائية لمخرجين جدد، ولتمكين المرأة في صناعة السينما، تصل نسبة الأفلام التي صنعتها مُخرجات إلى 44%.

ويضم المهرجان في دورته السابعة عددًا من الشخصيات السينمائية المرموقة، مثل الممثلة الهندية نانديتا داس التي تترأس لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة، والمخرجة اللبنانية إليان الراهب التي تترأس لجنة تحكيم الأفلام الوثائقية الطويلة، والممثلة المصرية منة شلبي، بالإضافة إلى الممثلة المصرية أمينة خليل والممثل المصري أمير المصري عضوا لجنة تحكيم الأفلام القصيرة. كما سيشارك نخبة من كبار السينمائيين العالميين في فعاليات المهرجان.

