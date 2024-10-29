عمرو دياب ومحمد لطفي برحلة خاصة وأجواء مرحة

ميرنا وليد - بيروت - التقى الممثل محمد لطفي مجدداً بالفنان المصري عمرو دياب، خلال رحلة خاصة على متن طائرة، حيث قضيا أوقاتاً ممتعة.

وشارك لطفي متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، صورة له برفقة عمرو دياب، وظهر الثنائي في الصورة وهما يتبادلان الإشارات بإيماءات مرحة، وعلّق لطفي قائلاً: "الجيتار حبيبي والبوكس نصيبي".

ويبدو أن تعليق لطفي يرتبط بصورة أخرى نشرها في وقت سابق من اليوم نفسه، وظهر فيها حاملاً الجيتار على كتفه، وكرر نفس التعليق الطريف.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يجتمع فيها الثنائي في رحلة جوية خاصة، فقد سبق لهما أن التقيا في شهر تموز/يوليو الماضي على متن طائرة مماثلة.

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