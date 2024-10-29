ميرنا وليد - بيروت - كشف اللاعب الإسباني جيرار بيكيه، في مقابلة صحافية لـ CNN، أن المتابعين لا يعلمون حتى الساعة الأسباب الحقيقية التي أدت الى إنفصاله عن النجمة العالمية شاكيرا الذي حصل عام 2022، بعد علاقة إستمرت 11 عاماً، وأثمرت طفلين.
وأضاف أن الأخبار التي تم تداولها عن الأسباب ليست دقيقة، وتم تناقلها بطريقة مختلفة عن الواقع. وقال إنه لا يستطيع التحكم بهذه الأمور. وتحفّظ عن ذكر التفاصيل الحقيقية، والهدف هو حماية إبنيهما، ويبدو أن شاكيرا من هذا الرأي أيضاً. وأضاف أنه سعيد جداً مع صديقته كلارا شيا مارتي، وهو محظوظ لأنه أب لطفلين رائعين.
كانت هذه تفاصيل خبر لماذا رفض جيرار بيكيه كشف السبب الحقيقي لإنفصاله عن شاكيرا؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.