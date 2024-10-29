لماذا رفض جيرار بيكيه كشف السبب الحقيقي لإنفصاله عن شاكيرا؟

ميرنا وليد - بيروت - كشف اللاعب الإسباني جيرار بيكيه، في مقابلة صحافية لـ CNN، أن المتابعين لا يعلمون حتى الساعة الأسباب الحقيقية التي أدت الى إنفصاله عن النجمة العالمية شاكيرا الذي حصل عام 2022، بعد علاقة إستمرت 11 عاماً، وأثمرت طفلين.

وأضاف أن الأخبار التي تم تداولها عن الأسباب ليست دقيقة، وتم تناقلها بطريقة مختلفة عن الواقع. وقال إنه لا يستطيع التحكم بهذه الأمور. وتحفّظ عن ذكر التفاصيل الحقيقية، والهدف هو حماية إبنيهما، ويبدو أن شاكيرا من هذا الرأي أيضاً. وأضاف أنه سعيد جداً مع صديقته كلارا شيا مارتي، وهو محظوظ لأنه أب لطفلين رائعين.