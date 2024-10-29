شكرا لقرائتكم خبر عن جورى بكر تخرج من عباءة "وداد" فى 2024 من مسار إجبارى لـ برغم القانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تألقت الفنانة جوري بكر خلال عام 2024 بصورة كبيرة، وذلك بعدما نجحت خلال عملين دراميين من أهم الأعمال التي تم عرضها على مدار العام، وهما مسلسل "مسار إجباري" في شهر رمضان الماضى، ثم مسلسل "برغم القانون" الذى عرض مؤخراً على شاشة قناة dmc وحقق نجاحاً كبيراً.

جوري بكر بهذا النجاح في العملين استطاعت الخروج من عباءة شخصية وداد بمسلسل جعفر العمدة والتي حققت بها نجاحاً كبيراً على مدار شهر رمضان من العام الماضى 2023، إذ كانت تلك الشخصية بمثابة محور الحديث وقتها نظراً لأنها كانت محور الأحداث في كثير من الحلقات بعدما جسدت دور زوجة سيد العمدة – الفنان محمد فهيم- والتي خلعته للزواج من عدو شقيقه الأكبر منذر رياحنة.

وهو ما جعل هذا النجاح بمثابة تهديد سبق وهدد الكثير من الممثلين ممن ينجحوا بصورة كبيرة مع أدوار معينة ثم لم يلبثوا أن ينطفأ بريقهم بسرعة ويظلوا في مخيلة محبيه بدور واحد، ويعانون لتحقيق أي نجاح بأدوار موازية له، وهو ما استطاعت تحقيقه مؤخراً مع نجاحها بدورين متتاليين الأول في شهر رمضان بمسلسل مسار إجباري - كما ذكرنا - الذى حقق نجاحاً كبيراً ثم دورها بمسلسل برغم القانون مؤخراً.