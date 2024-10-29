 حوار سمر ششة وأماني الجميل.. فعاليات يوم الثلاثاء لمهرجان الجونة السينمائي

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 08:53 صباحاً - يشهد مهرجان الجونة السينمائي بدورته السابعة اليوم الثلاثاء الموافق 29 أكتوبر الجاري، مجموعة متنوعة من الجلسات الحوارية والورش والندوات، بالا ضافة إلى عرض عدد من الأفلام المشاركة بالمهرجان

حلقات وندوات نقاشية

وتجمع الحلقة النقاشية الأولى حوار مع الفنانتان السعوديتان سمر ششة وأماني الجميل، على مسرح "سيني جونة" في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً.

وندوة آخرى خاصة بالأفلام القصيرة ستعقد أيضا على نفس المسرح، وتأتي بعنوان " إطلاق العنان لمستقبل من الموهبة والإبداع"، والمتحدثون فيها سامح علاء، صفي الدين محمود، كميل فارين، سيمون باردوني، ويدير هذه الجلسة التي سوف تقام في تمام الساعة الواحدة ظهراً آية دواره.

كما تضمنت فعاليات "حجرة المنتدى" على فعاليتان الأولى بعنوان " رحلتان للفيلم الوثائقي" ، والمتحدثون فيها هالة جلال ، إيمانويل شيكون، مي عودة، محمد صيام، ويدير الجلسة يدير الجلسة أولا سلوى.

و الفاعلية الثانية فهى خاصة بالمواهب الجديدة وتأتي بعنوان "أضواء على نجوم صاعدة"، ويدير الحوار ميلاني جودفيلو.

بينما جاءت "حجرة الورش" متضمنة فاعلية واحدة وهى " البرمجة في المهرجانات السينمائية"، والمسؤول عن التدريب فيها الناقد أندرو محسن .

مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة

ويشهد مركز الجونة للمؤتمر على العديد من الأحداث الفنية في هذا اليوم منهم هى الفعاليات الخاصة بالسجادة الحمراء لفيلم 196 والتي سوف تقام في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

وفي تمام الساعة التاسعة النصف مساءاً سيكون هناك حدث آخر وهو توزيع جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية.

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أبرز الأفلام

هناك أكثر من فيلم منتظر عرضه اليوم وهم : آخر فتاة استعراض، مدرسة منارة، تدفق ، المعماري، عن السقوط، يتعلم،سام، أبناء، حصار المد والجزر، غريب ، أبي، يا إلهي،196 متر، قصة سليمان ، رفعت عيني للسما، المملكة ، المادة.

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