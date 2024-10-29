أسما شريف منير تلفت الأنظار بإطلالتها اللامعة وجمالها حديث المتابعين

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ميرنا وليد - بيروت - خطفت البلوغر المصرية أسما شريف منير، الأنظار خلال حضورها إحدى الفعاليات الخاصة بالموضة في الجونة.
وتألقت أسما في الصور بإطلالة لافتة، إذ ارتدت فستان لامع باللون الفضي، جاء بقصة بقصة ضيقة تعانق الجسد، وطويلة تلامس الأرض وتميز الفستان بأنه مكشوف الصدر وبدون أكمام او حمالات، بالإضافة إلى شق جانبي طويل كشف عن ساقها.
وأكملت أسمًا إطلالتها بحقيبة صغيرة جاءت مدورة، وانتعلت حذاء بكعب عال.
ومن الناحية الجمالية، تركت أسما شعرها منسدلا على كتفيها مع تموجات عريضة، وطبقت مكياجا بألوان برونزية أبرزت ملامحها.
وتفاعل المتابعون مع صور أسما، وأعربوا عن إعجابهم بجمالها وأناقتها.
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