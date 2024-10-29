ميرنا وليد - بيروت - لفتت النجمة العالمية أنجلينا جولي الأنظار خلال حضورها عرض فيلمها الجديد "Maria"، الذي أقيم خلال مهرجان AFI، في لوس أنجلوس.

وظهرت أنجلينا بلوك جديد، إذ سرحت شعرها بطريقة مجعدة "كيرلي"، لأول مرة.

وارتدت أنجلينا في الصور فستان طويل من الحرير، جاء بلون نيود فاتح، وبقصة ضيقة تعانق أبرزت جسدها. ونسقت فستانها مع كارديغان مفتوح باللون الأسود.

ومن الناحية الجمالية، طبقت أنجلينا مكياجا ناعما بألوان فاتحة.

يشار إلى أن أنجلينا جولي تؤدي في فيلم "ماريا" دور مغنية الأوبرا ماريا كالاس في باريس في السبعينيات، وهو من إخراج جاكي للمخرج بابلو لارين .

كانت هذه تفاصيل خبر أنجلينا جولي تفاجئ الحضور بـ "نيو لوك" خلال عرض فيلم "ماريا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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