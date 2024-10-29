والد أمينة خليل برفقتها في أول ظهور له

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية أمينة خليل، بندوة ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، بدورته السابعة.

وخلال حضورها الندوة، ظهرت أمينة مع والدها في أول ظهور له.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع صورة أمينة برفقة والدها، وأشادوا بالشبه الكبير بينهما.

وعلى الصعيد الفني، حققت أن أمينة خليل نجاحا كبيرا بفيلم "x لارج" الذي يؤدي بطولته عدد من الممثلين أبرزهم: هشام ماجد، ومحمد ممدوح، ومحمد أوتاكا، ومصطفي غريي، وخالد كمال، وتأليف كريم سامي وأحمد عبد الوهاب، وإخراج معتز التوني.

وتدور احداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، ويتولى طبيب الأمراض النفسية يوسف إصدار تقرير نفسي عن المجرم الخطير طه حتى الإفراج عنه من السجن، ويكتشف أنه طليق زوجته سحر ووالد ابنها.

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