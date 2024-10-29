بن أفليك مستعد للمواعدة من جديد وله شرط واحد لا يمكن التراجع عنه

ميرنا وليد - بيروت - عانى بن أفليك بعد إنفصاله عن لوبيز ومر بفترة صعبة أدرك أهمية عدم المخاطرة بفقدان وعيه وإتزانه. وبعد مرور فترة زمنية على طلاقه قرر أن ينفتح على المواعدة من جديد لكنه يشترط على المرأة التي ستدخل حياته التقيد به. وهو عدم المخاطرة بفقدانه الوعي الذي يعتبره أولوية. والسبب أنه مدمن على الكحول وكل صباح حين يستيقظ لديه هدف واحد أن يبقى بكامل وعيه طيلة النهار. وقد طلب النصيحة من زوجته السابقة جينيفر غارنر.

يذكر أن بن أفليك خضع للعلاج عام 2001 ودخل الى مصحة لإعادة التأهيل عام 2017 و2018 وساعدته زوجته السابقة جينيفر غارنر وأحضرت له مدرب الى المنزل.

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