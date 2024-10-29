شكرا لقرائتكم خبر عن كارولين عزمي: مهرجان الجونة حقق طفرة ونجاحًا ومحمود حميدة له فضل عليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت الفنانة كارولين عزمى، ضيفة على تليفزيون الخليج 365، مع الزميل أحمد العدل خلال فعاليات مهرجان الجونة في دورته السابعة.

وقالت كارولين عزمى: "مهرجان الجونة حقق طفرة ونجاحا كبيرا جدًا وكل سنة بينجح أكثر وأكثر من السنة اللى قبلها ومكمل على طول، والنجم محمود حميدة له فضل عليا لأنه اختارنى في دور الأب الروحى".

وعن أعمالها الجديدة، قالت: "بشارك في مسلسل فهد البطل رمضان 2025 وخايفة منه أوى غريب وجديد عليا ودور شعبى مش عادى وبقدم شخصية شقيقة النجم أحمد العوضى وشخصية صعبة ويارب تعجب الجمهور".

ويشهد مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة هذا العام، مشاركة 55 فيلماً روائياً طويلاً ووثائقياً، إضافةً لى 16 فيلماً قصيراً، من 40 دولة حول العالم، ومن بين هذه الأفلام، ستشهد 6 أفلام عرضها العالمي الأول، فيما تُقدم 12 تجربة سينمائية لمخرجين جدد، ولتمكين المرأة في صناعة السينما، تصل نسبة الأفلام التي صنعتها مُخرجات إلى 44%.

ويضم المهرجان في دورته السابعة عددًا من الشخصيات السينمائية المرموقة، مثل الممثلة الهندية نانديتا داس التي تترأس لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة، والمخرجة اللبنانية إليان الراهب التي تترأس لجنة تحكيم الأفلام الوثائقية الطويلة، والممثلة المصرية منة شلبي، بالإضافة إلى الممثلة المصرية أمينة خليل والممثل المصري أمير المصري عضوا لجنة تحكيم الأفلام القصيرة كما يشارك نخبة من كبار السينمائيين العالميين في فعاليات المهرجان.