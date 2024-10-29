شكرا لقرائتكم خبر عن بول ميسكال: حصلت على دورى فى Gladiator II بعد مكالمة Zoom مع ريدلى سكوت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم العالمى بول ميسكال عن أنه حصل على دوره في فيلم Gladiator II بعد مكالمة عبر تطبيق Zoom مدتها 30 دقيقة مع المخرج ريدلي سكوت، وأدلى ميسكال بهذه التعليقات في أحدث حلقة من برنامج The Graham Norton Show، المذاع على قناة BBC One.

وحول كيفية حصوله على الدور، قال ميسكال: "ريدلي لا يهدر الوقت، اعتقدت أنه سيكون هناك اختبارات كاميرا واختبارات اداء، لكننا تحدثنا عبر تطبيق Zoom لمدة نصف ساعة، وتحدثنا لمدة 10 دقائق عن الدور ثم 20 دقيقة عن كرة القدم وكلبه وزوجته".

وتابع ميسكال قائلا: "اعتقدت أنه سيكون هناك المزيد، لكنه اتصل بي بعد بضعة أسابيع ليعرض علي الدور، وأعتقد أنه يعتمد على غريزته في التصوير وخارجه وأنا سعيد جدًا لأن هذا ما حدث".



بول ميسكال من فيلم Gladiator II

وكان قد ظهر النجم العالمى بول ميسكال في حفل المغنية العالمية تايلور سويفت "Eras" في ميامي، فلوريدا، ويزعم أن ميسكال كان حاضرًا لمشاهدة صديقته، جرايسي أبرامز، أثناء افتتاح حفلها في ملعب هارد روك.

فى نفس السياق كشفت عدة تقارير أجنبية عن انضمام المخرج العالمي ريدلي سكوت والنجم العالمي دينزل واشنطن والنجم العالمي بول ميسكال، إلى سباق الأوسكار القادم بعد العرض الخاص الأول في لوس أنجلوس أمام جمهور من الناخبين من AMPAS وSAG، لفيلمهم Gladiator 2، حيث كشفت التقارير عن الآراء المبدئية للفيلم والتي نالت استحسان الكثيرين من النقاد والجماهير اللذين منحا الابطال والمخرج تذكرة الوصول والمشاركة بقوة في السباق الأشهر في عالم السينما "الأوسكار" في دورته المقبلة.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة Deadline، فإن فيلم Gladiator 2 من انتاج شركة باراماونت بيكتشرز وهو تكملة الجزء الأول الذي عرض عام 2000 لنفس المخرج ريدلي سكوت وحاز به على جائزة الأوسكار، ووفقاً للتقرير الذي استند على اراء الحاضرين فإن الجزء الثاني من الفيلم يشعل الشرارة لسكوت، والمرشح لجائزة الأوسكار ثلاث مرات، ليكون في السباق للفوز بجائزة الأوسكار التي طالما طال انتظارها، بالإضافة إلى ذلك، أصبح نجومه بول ميسكال ودينزل واشنطن الآن من المتنافسين في سباقات التمثيل الخاصة بهم.