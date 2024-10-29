شكرا لقرائتكم خبر عن 348 مليون دولار عالميا لفيلم It Ends with Us منذ أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم It Ends with Us إلى 348 مليونًا و282 ألف دولار منذ طرحه يوم 9 أغسطس الماضى فى دور العرض حول العالم، ومن إنتاج شركة سونى، ووصلت مدته إلى ساعتين و10 دقائق.

وانقسمت الإيرادات إلى 148 مليونًا و444 ألف دولار فى شباك التذاكر الأمريكى، و199 مليونًا و837 ألف دولار فى شباك التذاكر العالمى.

ويدور فيلم It Ends with Us حول قصة مؤثرة عن ليلى بلوم (بليك ليفلى)، وهى امرأة تتغلب على طفولة صادمة لتبدأ حياة جديدة فى بوسطن وتطارد حلمها الذى دام طيلة حياتها وهو فتح عملها الخاص.

وتلعب الصدفة دورا فى لقائها مع جراح الأعصاب الساحر رايل كينكايد (جاستن بالدوني)، لكن عندما يقع الاثنان فى الحب بعمق تبدأ ليلى فى رؤية جوانب من رايل تذكرها بعلاقة والديها.

وعندما يعود حب ليلى الأول أطلس كوريجان (براندون سكلينار) فجأة إلى حياتها، تنقلب علاقتها مع رايل رأسًا على عقب، وتدرك ليلى أنها يجب أن تتعلم الاعتماد على قوتها لاتخاذ خيار مستحيل لمستقبلها.

العمل مبنى على الكتاب الأكثر مبيعا في الولايات المتحدة الذى طرح تحت نفس الاسم It Ends with Us، ومن تأليف الكاتبة كولين هوفر.