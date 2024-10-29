بفستان لامع.. أسما شريف منير بإطلالة غريبة في خامس أيام مهرجان الجونة- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

تصوير- علاء أحمد

ظهرت الفنانة أسما شريف منير، على الريد كاربت، في اليوم الخامس من مهرجان الجونة السينمائي، وذلك في دورته السابعة بإطلالة غير تقليدية.

وأطلت "أسما"، مرتدية فستانًا طويلًا برقبة عالية، مُطرز بالكامل باللون "الأوف وايت والأسود"، إذ نسقت مع الإطلالة "بوت برقبة عالية" باللون الأسود، وكلاتش بنفس اللون.

واعتمدت أسما شريف منير على مكياج تُكمن قوته في ظلال العين السموكي، وتسريحة شعر "بوني تيل".

ويُعتبر مهرجان الجونة السينمائي واحدًا من أبرز المهرجانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام العالمية مع التركيز على السينما العربية.

ويستقطب المهرجان جمهورًا متحمسًا وواعيًا، ويعزز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام، كما يسعى إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، مروجًا لروح التعاون والتبادل الثقافي.

ويهدف المهرجان إلى دعم نمو صناعة السينما في المنطقة، وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم، واكتشاف أصوات ومواهب جديدة تساهم في إثراء هذه الصناعة.