شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى: مشروع توثيق التراث المصري السينمائي لازم بسبب عصر الـ Ai والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت الفنانة بشرى وزوجها خالد محمود حميدة، ضيوفًا على تليفزيون الخليج 365، مع الزميل أحمد العدل خلال فعاليات مهرجان الجونة في دورته السابعة.

وتحدثت بشرى عن المشروع الجديد، قائلة: "مشروع التوثيق من خلال الأشخاص والأفراد والمؤسسات لنجمع كل الأرشيف في مكان واحد قبل ما الصور والمادة تتلف وتضيع، وإحنا في مرحلة حرجة لأبد من توثيق التراث المصرى السينمائى والفني والثقافي لأنه إحنا دخلنا عصرا جديدا للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي "AI" والدجيتال وهيبقى في كثير من التحريف وتمس الحقائق لأن المعلومات المنتشرة على الإنترنت غير صحيحة وجزء من المشروع تصحيح المعلومات الخاطئة من أصحابها نفسهم".

ويشهد مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة هذا العام، مشاركة 55 فيلماً روائياً طويلاً ووثائقياً، إضافةً لى 16 فيلماً قصيراً، من 40 دولة حول العالم، ومن بين هذه الأفلام، ستشهد 6 أفلام عرضها العالمي الأول، فيما تُقدم 12 تجربة سينمائية لمخرجين جدد، ولتمكين المرأة في صناعة السينما، تصل نسبة الأفلام التي صنعتها مُخرجات إلى 44%.

ويضم المهرجان في دورته السابعة عددًا من الشخصيات السينمائية المرموقة، مثل الممثلة الهندية نانديتا داس التي تترأس لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة، والمخرجة اللبنانية إليان الراهب التي تترأس لجنة تحكيم الأفلام الوثائقية الطويلة، والممثلة المصرية منة شلبي، بالإضافة إلى الممثلة المصرية أمينة خليل والممثل المصري أمير المصري عضوا لجنة تحكيم الأفلام القصيرة. كما سيشارك نخبة من كبار السينمائيين العالميين في فعاليات المهرجان.