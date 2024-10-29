شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة محمد محمود عبدالعزيز: أول ما شفته قلت له أنت هتبقى جوزى وهفكرك والان مع تفاصيل الخبر

تحدث الفنان محمد محمود عبد العزيز، عن علاقته بوالده، قائلا: "علاقتى بوالدى كانت مريبة وقوية، كنت بسلم نفسى ليه لما أعمل أى مصيبة، وبعرف كل التفاصيل عنه، وهو كان بيعرف كل التفاصيل عنى، وتعبت لمدة سنتين لما فارقنى ودخلت فى مشاكل صحية".

وأضاف الفنان محمد محمود عبدالعزيز، خلال استضافته ببرنامج "صاحبة السعادة" الذى تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، على قناة "dmc": إن زوجتى سارة عرفتنى فى أسوأ أيام حياتى فى شهر ديسمبر 2017 فى باريس بعد وفاة والدى.

وقالت الزوجة سارة عبد الكريم: "تعرفت على محمد فى باريس وهو كان بيخلص ورق هناك، واتقابلنا فى مول ولما شفته قلت فى نفسى هو ده وارتبكت وقلت له: "أنت بتعرف تسوق سيارة فرد أيوه بعرف لكن مش معايا أى إثبات للسواقة، وعزمنى على الأكل فى مطعم".

وأضافت: "أنا من أصل جزائرى ولما كنت بتكلم معاه كنت بكتب على جوجل ووريه الكلام، وقلت له ما تقولش عليا مجنونة، أنت هتبقى جوزى وأبو عيالى وهفكرك".

ولفتت سارة إلى أنها كانت تعمل فى لجنة تحكيم بمسرح، وموظفة تقوم بعمل عقود المنازل، مؤكدة أن ذوق محمد جميل فى الأكل، وطلب منى فى إحدى المرات أطبخله "عكاوى" وعملتها بطريقة جزائرية.

وذكرت سارة: "خرجنا فى يوم مع محمد عند قبر والده الفنان محمود عبد العزيز، وطلب منه رضاه".

يذكر أن محمد محمود عبد العزيز شارك مؤخرا في مسلسل برغم القانون إلى جانب إيمان العاصى وهانى عادل، محمد القس، وليد فواز، جورى بكر، فرح يوسف، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، إيهاب فهمى، جيسيكا حسام الدين ياسر عزت، نبيل على ماهر، بتول الحداد، ريهام محيى الدين وعدد آخر من الفنانين وتأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز.

يذاع برنامج "صاحبة السعادة" في تمام الساعة الحادية عشر مساء، ويذاع يومي الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع.