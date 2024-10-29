ريم مصطفى تنشر صورة مع والدتها والجمهور يتفاعل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة ريم مصطفى متابعيها، أحدث ظهور لها رفقة والدتها، عبر حسابها الشخصي بموقع "انستجرام".

ونشرت ريم صورة مع والدتها، وعلقت: أمي".

وتفاعل رواد انستغرام مع الصورة، وجاءت التعليقات، كالتالي: "ربنا يبارك فيها ويخليكم لبعض"، "ما شاء الله ربنا يخليهالك"، "اجمل واحده من غير مجهود"، "جميلة ربنا يخليهالك"، "الحب كله ربنا يسعدكم"، الله يحميها ويبارك فيها".

يذكر أن الفنانة ريم مصطفى شاركت، في فيلم "أهل الكهف"، والذي يجسد بطولته خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، أحمد عيد، صبرى فواز، بسنت شوقى، مصطفى فهمى، بيومى فؤاد، هاجر أحمد، أحمد وفيق، رشوان توفيق، أحمد فؤاد سليم، جميل برسوم، وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف وتأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.