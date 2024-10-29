فستان عروسة.. ثراء جبيل مع زوجها تبهر الحضور في مهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة ثراء الجبيل الأنظار، في أحدث ظهور لها بمهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة.

ونشرت ثراء صورة مع زوجها مختار الديناري، عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام، وعلقت: "مشاعر ولحظات مختلطة التقطها".

وظهرت ثراء الجبيل مرتدية فستان مميز باللون الأبيض يشبه فساتين الزفاف، خطفت به الأنظار داخل المهرجان.

وتشارك ثراء جبيل، في مسلسل إقامة جبرية، مع هنا الزاهد، محمد الشرنوبي، صابرين، عايدة رياض، محمود البزاوي، تأليف أحمد عادل، إخراج أحمد سمير فرج.

توافد عدد من النجوم على السجادة الحمراء، أبرزهم نسرين طافش، جيهان خليل، أمينة خليل، وغيرهم، قبل دقائق من دخول عرض الفيلم أبرزهم المخرج أمير رمسيس.

وتدور أحداث فيلم "الكل يحب تودة" حول مغنية مغربية تقليدية، وهي تقدم عروضها في حانات مدينتها الإقليمية تحت أنظار الرجال، وتخطط للمغادرة إلى أضواء الدار البيضاء، للحصول على التقدير وضمان مستقبل أفضل لابنها.

مهرجان الجونة السينمائي يُعد واحدًا من أبرز المهرجانات في منطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى تقديم مجموعة متنوعة من الأفلام لجمهور شغوف ومتحمس للفن السينمائي. يسعى المهرجان إلى تعزيز التواصل بين الثقافات عبر السينما وربط صناع الأفلام في المنطقة بنظرائهم الدوليين، بهدف تشجيع التعاون والتبادل الثقافي. كما يلتزم المهرجان باكتشاف أصوات سينمائية جديدة، ويطمح لأن يكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال "منصة الجونة السينمائية"، ذراعه الصناعية المخصصة لدعم وتطوير مشاريع السينما.

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