شكرا لقرائتكم خبر عن بدء عزاء الفنانة الراحلة شريفة ماهر بالحامدية الشاذلية فى حضور زوجها وابنها والان مع تفاصيل الخبر

بدأت أسرة الفنانة الراحلة شريفة ماهر منذ قليل في استقبال عزاء الراحلة، وذلك في حضور زوجها الحاج سيد وابنها محمد بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، وكانت الفنانة الراحلة شريفة ماهر قد وافتها المنية عن عمر يناهز 92 عاما، وتم تشييع جثمانها أمس من مسجد مصطفى محمود إلى مثواها الأخير، ليتم دفنها في مقابر مدينة السادس من أكتوبر، وذلك بحضور الأهل والأصدقاء.

وكان قد أعلن الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وفاة الفنانة القديرة شريفة ماهر، عن عمر يناهز الـ92 عامًا، تاركة أرشيفًا ضخمًا من الأعمال السينمائية والدرامية.

‎أبرز أفلام الممثلة الراحلة : "أبناء الشيطان، الم وعذراء وثلاثة رجال، وكلمة السر، وبئر الأوهام، والفر وجفت الدموع، وكرامة زوجتى، وقصر الشوق، والصحراء، والعقلاء الثلاثة، والمدير الفنى، والحياة حلوة وفاتنة الجماهير، ورابعة العدوية".

‎وقبلها في فترة الستينيات كانت فترة ذروة تألقها، إذ اشتُهرت بالمشاركة في أفلام كثيرة، منها: "شاطئ الحب 1962، ولن أعترف 1961، وأعز الحبايب 1961، والفانوس السحرى 1960".

‎وخلال أغلب أدوار اشتهرت شريفة ماهر بأدوار الفنانة المتسلطة القوية، مثلما ظهر فى فيلم رابع العدوية تحديداً وفيلم الفانوس السحري واللذان حققا لها شهرة كبيرة لنجاح الفيلمين بصورة كبيرة، وربما لا يعلم كثيرون أن الاسم الحقيقى لها هو هدى، وقد اختارت اسم شريفة مع دخولها التمثيل ليكون اسمها الفن.