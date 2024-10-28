شكرا لقرائتكم خبر عن ميسكال عن مقابلة "واشنطن" لأول مرة فى Gladiator II: ركضت لغرفة الملابس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على الرغم من أن فيلم Gladiator II أظهره كمقاتل شرس أمام وحيد القرن في الكولوسيوم، ألا أنه ظهر عكس ذلك في الحقيقة عندما كان يتوجب عليه أن يقابل زميله النجم العالمي دينزل واشنطن الحائز على جائزة الأوسكار، وهو ما سرده النجم العالمي بول ميسكال في مناقشته للجزء الجديد من ملحمة Gladiator للمخرج العالمي ريدلي سكوت.

وسرد ميسكال المرشح بقوة لجائزة الأوسكار في الدورة المقبلة، تفاصيل مقابلته لزميله الحائز على الأوسكار دينزل واشنطن، وقال في مناقشته للفيلم في The Graham Norton Show: "في اليوم الأول الذي عملت فيه بالفعل مع دينزل، كنت أتدحرج وأتدرب أو شيء من هذا القبيل، وفي نهاية اليوم، قلت لنفسي، يجب أن أصعد إلى الأعلى وأقدم نفسي إلى دينزل"، مضيفًا: "كنت واقفًا في أسفل الدرج وفي طريقي لمقابلة واشنطن وتقديم نفسي ووقفت هناك لبضع دقائق، وقلت، ليس اليوم، لذا هربت وركضت إلى غرفة تبديل الملابس وقلت، غدًا سأكون فتى شجاعًا".

وأوضح المرشح لجائزة الأوسكار: "في اليوم الثاني، انتظرت في أسفل الدرج مرة أخري، وقلت، عليك فقط أن تبقى هنا، ونزل دينزل، وصافحني، وشعرت بأنني شخص غير عادي".

