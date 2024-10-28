شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العريان: أحمد السقا رفض السلم والتعبان.. ومحمد حفظي: عمرو دياب تحمس للفيلم لمدة أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

كشف المخرج طارق العريان في الجلسة الحوارية لصناع فيلم "السلم والتعبان"، ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائى، أنه عندما جاء من أمريكا إلى القاهرة قرر اتخاذ السينما التجارية مشروعًا له ولذلك كانت بدايته بفيلم "الإمبراطور" ثم "الباشا" وبعدها فكر فى الخطوة المقبلة كيف ستكون".



طارق العريان ومحمد حفظى



وأضاف طارق العريان أنه قرر الذهاب إلى الأفلام الرومانسية وتقديم قصة حب صادقة خاصة فى ظل عدم انتشار هذه النوعية من الأعمال فى هذا الوقت: "قلت لو عملت فيلم رومانسى وتوفر فيه المصداقية وسيكون عملاً تجاريًا ناجحًا واجتمعت مع محمد حفظى الذي كان قد كتب سيناريو "السلم والتعبان" بالانجليزى وبعد ترجمته عرضناه على أحمد السقا".

وتابع طارق العريان: "أول حد رشحناه للفيلم كان أحمد السقا وعملت له أوديشن ولكن بعد ذلك وجد أن الفكرة غير مكتملة وأن الفيلم ما زال ناقصًا، ليقاطعه محمد حفظى قائلاً: "عمرو دياب كان متحمسًا لبطولة الفيلم لمدة أسبوع بعد ما كلمناه فيه"، ليرد طارق العريان أكيد عمرو دياب بيجاملنا وقتها".

فيلم "السلم والتعبان" عرض لأول مرة عام 2001، وقام ببطولته هانى سلامة، حلا شيحة، أحمد حلمى، رجاء الجداوى، مها عمار، طارق التلمسانى، عادل أمين، ثريا إبراهيم، زينب إسماعيل علا رشدى، سامية عاطف، عمرو سلامة، كريمة البدوى، عبير رفعت، إشرف دويدار، نسمة محمود، هبة توفيق، ياسمين طارق، ومن تأليف محمد حفظى وإخراج طارق العريان.

وتدور أحداث فيلم "السلم والتعبان" في إطار رمانسى اجتماعى، حول قصة حازم (هاني سلامة) شاب مستهتر ، فشل فى أن يكون زوجا جيدا وفشل فى أن يصبح أبا جيدا لكن حياته تبدأ في العودة للمسار السليم بعد أن تدخل ياسمين (حلا شيحة) حياته ، يواجهان معا العديد من المشاكل في بداية علاقتهما، لكن الحب يفرض كلمته في النهاية .