لفتت الأنظار بجمال إطلالتها.. ناقد موضة يعلق على إطلالة هذه الفنانة في مهرجان الجونة

وخطف نجوم ونجمات الفن الأنظار بإطلالتهم على السجادة الحمراء خلال حضورهم مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة.

علق ناقد الموضة محمد الشريف عبر مقطع فيديو بصفحته الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" على إطلالة الفنانة داليا شوقي في ثاني أيام مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة.

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة