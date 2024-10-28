نسرين طافش تخطف الأنظار بإطلالة جريئة.. والجمهور: "أحلى واحدة في مهرجان الجونة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة نسرين طافش الأنظار بإطلالتها الجريئة في مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة.

ونشرت نسرين مقطع فيديو لها عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، وعلقت: "جيد جدًا ليكون حقيقيًا".

ونال الفيديو استحسان جمهور انستجرام، وجاءت التعليقات، كالتالي: "الملكة دائمًا"، "قمر سوريا"، "سيدة الجمال"، "أحلى وحدة بالمهرجان كله"، "الله على جمالك".

ويُعتبر مهرجان الجونة السينمائي واحدًا من أبرز المهرجانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام العالمية مع التركيز على السينما العربية.

ويستقطب المهرجان جمهورًا متحمسًا وواعيًا، ويعزز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام، كما يسعى إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، مروجًا لروح التعاون والتبادل الثقافي.

وكانت آخر مشاركات الفنانة نسرين طافش فيلم "بنقدر ظروفك" بطولة الفنان أحمد الفيشاوي وعرض في شهر مايو الماضي.

يذكر أن نسرين طافش تشارك بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة أبرزها مسلسل "بدون مقابل" بطولة الفنان هاني رمزي.

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