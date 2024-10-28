شكرا لقرائتكم خبر عن تيتا زوزو الحلقة 27.. حمزة العيلى يتوسل لمحمود البزاوى للتنازل عن قضية اعتزاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الـ27 من مسلسل تيتا زوزو بطولة النجمة إسعاد يونس، الذى يعرض على قناة dmc، من إخراج شيرين عادل، أحداثًا مختلفة، حيث حاول أحمد – حمزة العيلى أن يصلح ما فعله الحاج إسماعيل بحراوى – محمود البزاوى مع تيتا زوزو وتسبب في سجنها، وطلب منه أن يتنازل عن القضية، ولكنه رفض وطلب منه أن لا يأتي له مرة أخرى، ولكن حمزة أكد له أنه سيتخذ قرارات الكل سيتعاقب منها.

مسلسل تيتا زوزو بطولة إسعاد يونس، ندى موسى، محمود البزاوي، حمزة العيلي، نور محمود، عايد عناني، إسلام إبراهيم، محمد الكيلاني، سمر علام، إيناس كامل ، بسمة داوود، مجدي بدر، احمد عنان، جودي مسعود، وضيف الشرف صلاح عبد الله، وغيرهم من الفنانين، تأليف محمد عبد العزيز، وإخراج شيرين عادل.

‎يدور المسلسل في دراما اجتماعية مميزة حول دكتورة اعتزاز عبد المقصود، أم لأربعة أبناء وجدة لسبعة أطفال وأحفادها يعتبرونها مثلهم الأعلى، وحين يقعون في أي مشكلة يلجأون لها وتحاول دائمًا التقرب منهم وتحب ما يفعلونه وتحاول تعلمه، ولكن تقع "اعتزاز" دائمًا في خلاف مع أبنائها لأنهم يرونها تربي الأحفاد بطريقة لا تتناسب مع العصر الحالي وفي كل حلقة تحاول اعتزاز حل مشكلة لواحد من أحفادها.

