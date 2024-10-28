شكرا لقرائتكم خبر عن رد فعل جينيفر لوبيز ونجوم البوب على تصريح مسيء لـ بورتوريكو خلال مسيرة لترامب والان مع تفاصيل الخبر

تفاعلت جينيفر لوبيز، وباد باني، وريكي مارتن، مع تعليق مسيء لجزيرة بورتوريكو في تجمع انتخابي داعم للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في ساحة ماديسون سكوير جاردن "MSG"، برد فعل غير متوقع، حيث أعلنت تأييد المرشحة الرئاسية ونائبة الرئيس الحالية كامالا هاريس.

وأصبح نجوم البوب جينيفر لوبيز، وباد باني، وريكي مارتن، ضمن مجموعة من المشاهير الذين أعلنوا دعمهم لنائبة الرئيس كامالا هاريس، بعد أن قارن الممثل الكوميدي توني هينشليف، الجزيرة الكاريبية بـ"القمامة" خلال مسيرة ترامب، وذلك وفقًا لما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

بينما سخر هينشليف، من المشاهير الديمقراطيين، كان تعليقه المسيء حول بورتوريكو، هو الأكثر ذهولًا في حديثه للمؤمنين بـ MAGA في الساحة الأكثر شهرة في العالم، وحسب ما نشرته الصحيفة البريطانية، قال توني هينشليف: "هناك بالفعل جزيرة عائمة من القمامة في وسط المحيط في الوقت الحالي.. أعتقد أنها تسمى بورتوريكو".

وحظيت النكتة برد فاتر من الجمهور، وإدانة واسعة النطاق من الديمقراطيين والجمهوريين، وحتى حملة ترامب نفسها انتقدت الأمر، لكن في المقابل أعلنت سلسلة من النجوم البورتوريكيين تأييدها لـ هاريس ومشاركة خططها للأراضي الأمريكية.

وسرعان ما شارك ريكي مارتن، النجم البورتوريكي الذي لديه 18.6 مليون متابع على إنستجرام، مقطع فيديو لجاذبية هاريس للناخبين البورتوريكيين، إلى جانب مقطع من تصريحات هينشليف المهينة.

وكتب مارتن بالإسبانية: "هذا هو رأيهم بنا.. التصويت لـ هاريس"، كما شاركت جينيفر لوبيز، نفس الفيديو، إضافة إلى مقاطع أخري متعددة تظهر سياسة هاريس في بورتوريكو أمام 250 مليون متابع لها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

كما يُظهر مقطع الفيديو الذي شاركه باد باني، على إنستجرام، هاريس وهي تقول: "هناك الكثير على المحك في هذه الانتخابات بالنسبة للناخبين البورتوريكيين ولبورتوريكو"، فيما أكد متحدث باسم الفنان، أن باد باني يدعم هاريس.

ثم شارك الفنان جزءًا آخر من المقطع حيث تقول هاريس: "لن أنسى أبدًا ما فعله دونالد ترامب، وما لم يفعله عندما كانت بورتوريكو بحاجة إلى قائد حنون وكفء"، وكتب مغني الراب في نيويورك، فات جو: "لقد ألقى الرجل المناشف عليك ومنع المساعدات المالية في إعصار ماريا".