يسرا تتألق ببدلة سوداء لامعة وهـ ـذا سعرها

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ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية يسرا، متابعيها عبر حسابها الرسمي، مجموعة صور من إطلالتها في حفل الموسيقار المرشح لجائزة إيمي، هشام نزيه، في مهرجان الجونة السينمائي.
وخطفت يسرا الأنظار بأناقتها، إذ ارتدت بدلة سوداء لامعة بها، ومزينة بالكامل بالترتر.
والبدلة هي من أحد البراندات الشهيرة ويبلغ سعرها 257.40 يورو أي 13 ألفا و555 جنيها مصريًا.
ومن الناحية الجمالية، تركت يسرا شعرها منسدلا على كتفيها ووضعت مكياجا هادئا المناسب للحفلات.
وتفاعل المتابعون مع إطلالة يسرا، وأعربوا من خلال تعليقاتهم عن إعجابهم بأناقتها وجمالها.
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