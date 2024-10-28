جدل حول سرقة بيونسيه لخطاب أمبر روز والأخيرة توضح الحقيقة

ميرنا وليد - بيروت - كشفت عارضة الأزياء الأميركية أمبر روز عن وجهة نظرها تجاه الجدل الذي أثير حول تعليقها على خطاب النجمة العالمية بيونسيه خلال تجمع لدعم كامالا هاريس في هيوستن.

وقد بدأت القصة بتعليق روز على فيديو لبيونسيه بقولها: "لقد أخذت خطابي بالكامل حرفياً".

أثناء مشاركتها في حفل "هالوين" في هوليوود، أوضحت روز للصحافة أن تعليقها لم يكن سوى مزحة، مؤكدةً أنه لم يكن هناك أي قصد سلبي من كلماتها، وإنما كانت "تداعب" بيونسيه كما تفعل مع صديقاتها المقربات.

وفي نبرة ساخرة، أضافت روز: "يبدو أن المزاح أصبح مخاطرة، إذ يمكن لأي تعليق عابر أن يتوسع ويصبح حديث الجميع".

جاء تعليقها على خطاب بيونسيه بعد أن نشر حساب معروف بأخبار المشاهير، مقطعاً منه، حيث علقت بقولها: "إنها تحاول أن تكون مثلي. لقد اقتبست كلامي بالكامل".

وأشار موقع "تي أم زي" إلى أن البعض يعتقد أن تأييد روز لدونالد ترامب في الانتخابات قد يكون دافعاً وراء هذه التصريحات، نظراً لأن بيونسيه تدعم هاريس.