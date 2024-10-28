شكرا لقرائتكم خبر عن شيماء منصور تقدم حفل توزيع جوائز "الكاتب المصري" بمسرح السامر.. الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

تقدم الكاتبة الصحفية شيماء منصور، فعاليات حفل توزيع جوائز مسابقة "الكاتب المصري"، وتخرج الدفعة الجديدة لورشة المخرجين الجدد الذين تم تصعيدهم للمهرجان الختامي لنوادي المسرح في دورته الأخيرة، والتي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، يوم الأربعاء المقبل، في تمام الساعة السابعة مساء، بمسرح السامر بالعجوزة

يشار إلى أن شيماء منصور، ممثلة وصحفية مصرية، تعمل محررة بالقسم الفني بجريدة الخليج 365، نشرت لها من قبل عددا من المقاربات النقدية في المسرح وفنون الأداء في عدد من المجلات الفنية المتخصصة من بينها "مسرحنا"، شاركت فى العديد من المهرجانات المسرحية العربية والدولية، وتولت إدارة العديد من المراكز الإعلامية، سبق أن شاركت في العديد من العروض المسرحية، وحصلت من قبل على جائزة أفضل ممثلة بالمهرجان الختامي للفرق والتجارب النوعية بالهيئة العامة لقصور الثقافة.

ويشهد الحفل توزيع جوائز مسابقة "الكاتب المصري" وتكريم الفائزين في فرع التأليف المسرحي وفقا للنتيجة التي أعلنتها هيئة قصور الثقافة منذ أسبوع وهم: إبراهيم الحسيني الحاصل على المركز الأول عن نص "أشباح ايزبيل سلامة" وجائزة مالية 20000 جنيه، وسليم كتشنر استاورو لحصوله على المركز الثاني عن نص "الآخرون" وجائزة مالية 15000 جنيه، وكل من طارق عبد العزيز عن نص "الملك"، وأحمد محمد حسن عن نص "ابن طولون" لحصولهما على المركز الثالث مناصفة وجائزة مالية 10000 جنيه.

كما تمنح شهادات تقدير للنصوص المميزة، وهي: "هاملت وأشباحه" لناظم نور الدين، "الأرض السابعة" لعمرو محمد عبد الحميد، و"آخر أحلام كليوباترا" لحسام العجوز، وفقا لقرار جنة تحكيم مسابقة التأليف المسرحي المكونة من الناقد محمد الروبي، د. محمد سمير الخطيب، المخرج أحمد طه، والمخرج شاذلي فرح (مقررا).

ويشهد الحفل أيضا تكريم الفائزين في فرع الإعداد المسرحي وهم شادي السعيد منسي، الحاصل على المركز الأول عن نص "رجل بيحكي قصص" وجائزة مالية 15000 جنيه، وباسم وجيه عبد الستار لحصوله على المركز الثاني عن نص "حانة الأقدار" وجائزة مالية 12000 جنيه، وأسامة بدر لحصوله على المركز الثالث عن نص "رجل النار" وجائزة مالية 8000 جنيه.

بالإضافة إلى منح شهادات تقدير لنصي: "عصيان" لخالد توفيق السمان، "أوسكار والسيدة الوردية" لكرم نبيه، وترشيح ثلاثة نصوص للإنتاج وهي: "حديث الصباح والمساء" لمحمد شاكر، "أريد مكالمة هاتفية" لأسامة القزاز، و"الجائحة" لمحمد عادل أباظة، وذلك وفقا لقرار لجنة تحكيم مسابقة الإعداد المسرحي التى تكونت من المخرج عادل حسان، د. محمد زعيمة، د. ياسر علام، والكاتب سامح عثمان (مقررا).

ومن المقرر أن تنشر النصوص الفائزة في إصدار خاص من كتاب "دليل النصوص، مسرحيات مصرية" الذي تصدره الإدارة العامة للمسرح بالهيئة؛ حتى يتاح للمخرجين المتعاملين مع الهيئة قراءتها وتقديمها، كما يتم التعاقد مع أصحاب النصوص الفائزة حال تقديمها على خشبة المسرح، وللهيئة أولوية التعاقد على النصوص الفائزة مدة خمس سنوات عن أية جهة أخرى.