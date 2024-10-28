شكرا لقرائتكم خبر عن أمينة خليل: أهم ما يميز العمل الفني أن يخرج من القلب بشغف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت النجمة أمينة خليل، ضيفة على تليفزيون الخليج 365، مع الزميل أحمد العدل خلال فعاليات مهرجان الجونة في دورته السابعة.

وقالت أمينة خليل: "فخورة جدًا بمهرجان الجونة والمؤسسين لأنهم قدروا يضعونا على خريطة العالم ويعملوا مهرجان مهم يحضروا فنانين وسينمائيين من حول العالم حاجة مشرفة جدًا ويارب يفضلوا يكبروا وأنا شخصيًا سوف أظل أدعمهم".

وعن أكثر ما يجذبها في الأفلام وهي عضو لجنة تحكيم، ردت قائلة: "أهم حاجة أنه صانع الفيلم يكون عاملة من قلبه ولما الحاجة بتتعمل بشغف ومن قلب الشخص بتوصل لقلب المشاهد، طبعًا في حاجات أخرى بنشوف على التمثيل والموسيقى والإخراج ولكن أهم عنصر بالنسبة ليا فكرة الفيلم والشغف".

ويشهد مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة هذا العام، مشاركة 55 فيلماً روائياً طويلاً ووثائقياً، إضافةً لى 16 فيلماً قصيراً، من 40 دولة حول العالم، ومن بين هذه الأفلام، ستشهد 6 أفلام عرضها العالمي الأول، فيما تُقدم 12 تجربة سينمائية لمخرجين جدد، ولتمكين المرأة في صناعة السينما، تصل نسبة الأفلام التي صنعتها مُخرجات إلى 44%.

ويضم المهرجان في دورته السابعة عددًا من الشخصيات السينمائية المرموقة، مثل الممثلة الهندية نانديتا داس التي تترأس لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة، والمخرجة اللبنانية إليان الراهب التي تترأس لجنة تحكيم الأفلام الوثائقية الطويلة، والممثلة المصرية منة شلبي، بالإضافة إلى الممثلة المصرية أمينة خليل والممثل المصري أمير المصري عضوا لجنة تحكيم الأفلام القصيرة. كما سيشارك نخبة من كبار السينمائيين العالميين في فعاليات المهرجان.