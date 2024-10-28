شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل الـ 48 ساعة لـ بوراك ونيسلهان ودياز من أمام الأهرامات وشوارع القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر عدد من النجوم العالميين التريند خلال الساعات القليلة الماضية، أثناء زيارتهم إلى مصر وهم النجم الفرنسي كيفين دياز بطل مسلسل، Emily In Paris والفنانة التركية نيسلهان أتاجول، والفنان التركي بوراك دينيز، بعد التقاطهم صورًا من تحت سفح الأهرامات.

وخلال الـ 48 ساعة الماضية حرص النجوم الثلاثة على زيارة منطقة الأهرامات والتقاط الصور مع الآثار المصرية، وحرص النجم الفرنسي كيفين دياز، على زيارة منطقة وسط البلد وبالتحديد شوارع طلعت حرب، مبديًا إعجابه بتفاصيل العمارة المصرية التي تتميز بها تلك المنطقة.

كما حرص بوراك دينيز في اليوم الثاني وقبل مغادرته بزيارة منطقة وسط البلد وشوارعها المتميزة، والأحياء الشعبية مبديًا إعجابه الشديد بتنوع أشكال العمارة، مؤكدًا أهمية الفن في إحياء روابط التواصل الثقافية بين الشعوب، وأنهى جولته داخل مسرح سينما راديو القديم مؤكدًا عشقه لدور العرض القديمة وما تحمله من معاني خفية داخل الجدران شاهدة على سنين طويلة من حب السينما الذي يجمع الناس من كل الأطياف والطبقات، كما حرصت التركية نيسلهان أتاجول، على تكرار نفس الزيارة لمنطقة الأهرامات قبل رحيلها عن مصر بعد زيارتها الأولى لها لتكون ذكري لتلك الرحلة القصيرة.



التركية نيسلهان أتاجول



جانب من الزيارة في الأهرامات



بوراك دينيز في الأهرامات ليلاً



اثناء زيارتهم لمنطقة الأهرامات