شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى: كنت مع خالد في المدرسة والخلافات اللي قربتنا من بعض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت الفنانة بشرى وزوجها خالد محمود حميدة، ضيوفًا على تليفزيون الخليج 365، مع الزميل أحمد العدل خلال فعاليات مهرجان الجونة في دورته السابعة.

وتحدثت بشرى عن علاقتها مع زوجها خالد، قائلة: "كنا مع بعض في المدرسة وبعد كده خالد سافر وعيشت حياتى وبعد سنين رجعنا اتقابلنا بسبب مشروع التوثيق".

وأضافت: "والخلافات اللى قربتنا من بعض لأن الخلافات بتطلع منها خسران كل حاجة أو أقوى من الأول وقدرتنا على تخطى خلافتنا هي اللى قربتنا من بعض لأن الهدف أن إحنا نبقى مع بعض ومنركزش على الاختلافات اللى بينا وإحنا مع بعض أقوى وإن شاء الله نفوت في الحديد مع بعض ويبعد عننا كل الحساد والحاقدين".

ويشهد مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة هذا العام، مشاركة 55 فيلماً روائياً طويلاً ووثائقياً، إضافةً لى 16 فيلماً قصيراً، من 40 دولة حول العالم، ومن بين هذه الأفلام، ستشهد 6 أفلام عرضها العالمي الأول، فيما تُقدم 12 تجربة سينمائية لمخرجين جدد، ولتمكين المرأة في صناعة السينما، تصل نسبة الأفلام التي صنعتها مُخرجات إلى 44%.

ويضم المهرجان في دورته السابعة عددًا من الشخصيات السينمائية المرموقة، مثل الممثلة الهندية نانديتا داس التي تترأس لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة، والمخرجة اللبنانية إليان الراهب التي تترأس لجنة تحكيم الأفلام الوثائقية الطويلة، والممثلة المصرية منة شلبي، بالإضافة إلى الممثلة المصرية أمينة خليل والممثل المصري أمير المصري عضوا لجنة تحكيم الأفلام القصيرة. كما سيشارك نخبة من كبار السينمائيين العالميين في فعاليات المهرجان.

