شكرا لقرائتكم خبر عن لبلبة: محمود حميدة شريك رحلتي وعشرة عمرى وبتعلم منه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت النجمة لبلبة، ضيفة على تليفزيون الخليج 365، مع الزميل أحمد العدل خلال فعاليات مهرجان الجونة في دورته السابعة.

وقالت لبلبة: "محمود حميدة عمر وسنين طويلة وأجمل عشرة وعملنا مع بعض أفلام كتير ومع مخرجين كبار وكل فيلم كنت بتعلم منه لأنه له أداء متميز ومش شبه حد وفى نفس الوقت بيعرف يختار حاجات مهمة تمس الناس لأنه بيفهم في الإخراج والتصوير والديكور وكل حاجة ولما بشتغل معه بكون مرتاحة لأنه يحمل كل شيء".

ويشهد مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة هذا العام، مشاركة 55 فيلماً روائياً طويلاً ووثائقياً، إضافةً لى 16 فيلماً قصيراً، من 40 دولة حول العالم، ومن بين هذه الأفلام، ستشهد 6 أفلام عرضها العالمي الأول، فيما تُقدم 12 تجربة سينمائية لمخرجين جدد، ولتمكين المرأة في صناعة السينما، تصل نسبة الأفلام التي صنعتها مُخرجات إلى 44%.

ويضم المهرجان في دورته السابعة عددًا من الشخصيات السينمائية المرموقة، مثل الممثلة الهندية نانديتا داس التي تترأس لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة، والمخرجة اللبنانية إليان الراهب التي تترأس لجنة تحكيم الأفلام الوثائقية الطويلة، والممثلة المصرية منة شلبي، بالإضافة إلى الممثلة المصرية أمينة خليل والممثل المصري أمير المصري عضوا لجنة تحكيم الأفلام القصيرة. كما سيشارك نخبة من كبار السينمائيين العالميين في فعاليات المهرجان.