شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العريان: الجزء الثاني من السلم والتعبان لم يكتمل وممكن أعمل فيلم رومانسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المخرج طارق العريان عن مصير الجزء الثاني من فيلم "السلم والتعبان" الذي تم عرض الأول عام 2001، موضحًا لـ"الخليج 365" على هامش تواجده فى مهرجان الجونة السينمائى: "فكرنا نعمل جزء تانى ولكن المشروع لم يكتمل بعدما عرضناه على أكثر من نجم أبرزهم أحمد السقا ولكن الفكرة لم تكن محمسة لهم".

وأشار العريان إلى أن ظروف "السلم والتعبان" صعبة لأن هاني سلامة ليس متحمسا لإعادة التجربة مرة أخرى رغم النجاح الكبير الذى حققه الفيلم وأنه ما زال فى ذاكرة الجمهور حتى وقتنا هذا لافتًا: "أنا ممكن أعمل فيلم تانى رومانسي بنجم ونجمة تانية ومختلف تمامًا عن "السلم والتعبان".

وأقام مهرجان الجونة السينمائى أمس عرضًا خاصًا لفيلم "السلم والتعبان" حيث عرض المهرجان نسخة جديدة من الفيلم بحضور عدد من صناعه على رأسهم مخرج ومنتج الفيلم طارق العريان الذى حضر بصحبة زوجته نيكول سعفان، الفنانة حلا شيحة، مؤلف الفيلم محمد حفظى، أندرو محسن مدير البرمجة في مهرجان الجونة فيما غاب بطل الفيلم هاني سلامة لاسيما وأنه غير متواجد في المهرجان.

فيلم السلم والتعبان عرض لأول مرة عام 2001، وقام ببطولته هانى سلامة، حلا شيحة، أحمد حلمى، رجاء الجداوى، مها عمار، طارق التلمسانى، عادل أمين، ثريا إبراهيم، زينب إسماعيل علا رشدى، سامية عاطف، عمرو سلامة، كريمة البدوى، عبير رفعت، إشرف دويدار، نسمة محمود، هبة توفيق، ياسمين طارق، ومن تأليف محمد حفظى وإخراج طارق العريان.

وتدور أحداث فيلم "السلم والتعبان" في إطار رمانسى اجتماعى، حول قصة حازم (هاني سلامة) شاب مستهتر ، فشل فى أن يكون زوجا جيدا وفشل فى أن يصبح أبا جيدا لكن حياته تبدأ في العودة للمسار السليم بعد أن تدخل ياسمين (حلا شيحة) حياته ، يواجهان معا العديد من المشاكل في بداية علاقتهما، لكن الحب يفرض كلمته في النهاية .