شكرا لقرائتكم خبر عن آندى جارسيا ينضم لـ أنتونى هوبكنز فى فيلم Maserati: The Brothers والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم آندي جارسيا المرشح لجائزة الأوسكار عن فيلمه الأسطوري The Godfather، إلى الحائز على الأوسكار أنتوني هوبكنز وميشيل موروني في فريق عمل الفيلم المنتظر Maserati: The Brothers.

الفيلم الذي يدور حول الأخوين المصنعين للسيارة الإيطالية الشهيرة، سيلعب جارسيا دور السيد روسيني، الذي يوصف بأنه "شخصية محورية في قصة الأخوين"، بينما سيلعب موروني دور الأخ ألفيري إل مازيراتي، وسيلعب هوبكنز دور ممول إيطالي يمول الأسرة.

سيتم إنتاج الفيلم بواسطة الإيطالي أندريا إيرفولينو، وشركته The Andrea Iervolino Company، وسيكون من إخراج الحائز على جائزة الأوسكار بوبي موريسكو عن فيلم (Crash)، ومن المقرر أن يبدأ التصوير في نهاية الشهر المقبل في إيطاليا.

تأسست شركة مازيراتي عام 1914 في مرآب في مدينة بولونيا بوسط إيطاليا على يد ثلاثة أشقاء: ألفيري وإيتوري وإرنستو، ومنذ أيامها الأولى، كانت الشركة التي تشتهر الآن بالسيارات الفارهه، مرتبطة بعالم سباقات السيارات، وكانت أول سيارة سباق جراند بريكس من إنتاج مازيراتي هي السيارة التي كان يقودها ألفيري مازيراتي في سباق كأس ميسينا عام 1927 عندما تعرض لحادث كاد أن يودي بحياته، وتوفي ألفيري بعد بضع سنوات عن عمر يناهز 44 عامًا متأثرًا بإصابات مرتبطة بتلك السيارة، وفي عام 1937، باع الأشقاء حصة ضخمة من الشركة التي تملكها الآن شركة فيات.

