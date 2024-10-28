شكرا لقرائتكم خبر عن تيتا زوزو الحلقة 27.. حمزة العيلى يطلب من إسعاد يونس السماح والعفو عنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الـ27 من مسلسل تيتا زوزو بطولة النجمة إسعاد يونس، الذى يعرض على قناة dmc، من إخراج شيرين عادل، أحداثًا مختلفة، حيث ذهب أحمد – حمزة العيلى إلى تيتا زوزو فى السجن ليزورها ويطمئن عليها، وفتح قلبه عندما رأها أنه كان محرومًا في الصغر، وأصر على أنه يمتلك الأموال ولا يصرفها، ولذلك قرر أن يحرم أولاده من كل شيء حتى عندما يرحل يقول أولاده أن أبوهم ترك لهم ما يكفيهم، ولكن تيتا زوزو أكدت له أن الحياة أبسط من ذلك، وأكد لها أنه سيفعل ما بوسعه حتى يخرجها من السجن، لتتفاجئ تيتا زوزو من كلامه، وقبل ذهابه قال أحمد لتيتا زوزو (ساميحنى) إشارة منه إنه مذنب في حقها.

مسلسل تيتا زوزو بطولة إسعاد يونس، ندى موسى، محمود البزاوي، حمزة العيلي، نور محمود، عايد عناني، إسلام إبراهيم، محمد الكيلاني، سمر علام، إيناس كامل ، بسمة داوود، مجدي بدر، احمد عنان، جودي مسعود، وضيف الشرف صلاح عبد الله، وغيرهم من الفنانين، تأليف محمد عبد العزيز، وإخراج شيرين عادل.

‎يدور المسلسل في دراما اجتماعية مميزة حول دكتورة اعتزاز عبد المقصود، أم لأربعة أبناء وجدة لسبعة أطفال وأحفادها يعتبرونها مثلهم الأعلى، وحين يقعون في أي مشكلة يلجأون لها وتحاول دائمًا التقرب منهم وتحب ما يفعلونه وتحاول تعلمه، ولكن تقع "اعتزاز" دائمًا في خلاف مع أبنائها لأنهم يرونها تربي الأحفاد بطريقة لا تتناسب مع العصر الحالي وفي كل حلقة تحاول اعتزاز حل مشكلة لواحد من أحفادها.

