شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج رؤوف عبد العزيز: الدراما المصرية هي الأولى في المنطقة وستظل كذلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت قمة الابداع الإعلامي، التي تنظمها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، برعاية الشركة المتحدة، جلسة حوارية بعنوان "من الفكرة إلى الصور.. فنون الإخراج والتصوير الناجح"، حيث شارك فيها المخرج رؤوف عبد العزيز، ومدير التصوير حسين عسر.

واعتبر رؤوف عبد العزيز أن الدراما المصرية على مر الزمان دائمًا ما تتعرض لضغوط كبيرة جدًا، ومع ذلك فهي الأولى في المنطقة وسوف تحتفظ بمكانتها.

وإضافة أن الدراما المصرية تظل صاحبة الريادة والسبق، فهي دراما منتعشة ولها كل الأنماط، سواء في مجال الإنتاج والجودة الفنية، موضحا أنه لا يفضل مشاركة الشباب في الورش التي تُعقد لكتابة السيناريو والحوار للأعمال الفنية، لعدم وجود ترابط في الأعمال التي تقدمها تلك الورش.

في حين أكد مدير التصوير حسين عسر، أن الدراما المصرية شهدت طفرة في الفترة الماضية، مع الاهتمام بالجودة والمحتوى والمضمون، بفضل الاهتمام الكبير بالفن والدراما المصرية، مشيرًا إلى استخدام أساليب حديثة في الأعمال الفنية، والتي توازي جودة ومعايير عالمية في عدد كبير من الأعمال السينمائية والدرامية.