محمد حفظي: فيلم السلم والثعبان يشبهني في أشياء

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 28 أكتوبر 2024 04:30 مساءً - عبَّر المنتج محمد حفظي عن امتنانه بفيلم السلم والثعبان رغم مرور 25 سنة على عرضه، وجاء ذلك خلال الندوة النقاشية الخاصة بالفيلم بعنوان "من جديد..السلم والثعبان"، المقامة ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي التي انطلقت فعالياته يوم الخميس الماضي 24 أكتوبر على أن تستمر حتى الأول من نوفمبر.

محمد حفظي فيلم السلم والثعبان قريب مني

كانت "الخليج 365" حاضرة في الجلسة الحوارية التي أُقيمت ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الخاصة بفيلم "السلم والثعبان"، وقال المنتج محمد حفظي، إن الفيلم شبه الكثيرين، مكملاً: "شبهنا أوي وفيه مني أنا شخصياً". وأضاف "حفظي" أن الفيلم ليس رومانسي بحت كما يراه البعض، بل سلط الضوء على الصراع الداخلي لشخصية "حازم"، فهو شخص تائه لا يعرف ماذا يريد، وفي نفس الوقت يريد أن يعمل وينجح ولكن ليس لديه تضحية من أجل فعل ذلك.

ونوه "حفظي" في حديثه أنه هو من اقترح فكرة المشاهد الخاصة برقص التانجو، لافتاً إلى أن هذه الإضافة كشفت للجميع جوانب أخرى في شخصية حازم والتي قدمها هاني سلامة.

أسباب استمرار نجاح فيلم السلم والثعبان حتى الآن

في الجلسة الحوارية، قالت الفنانة حلا شيحة أن من بين العوامل التي ساهمت في استمرار نجاح فيلم "السلم والثعبان"، هى المصداقية والارتجالية في مشاهده، والتي جعلته يظهر بصورة حقيقية للجمهور، هذا إلى جانب السيناريو الخاص بالفيلم، مضيفة: "السيناريو شبه الناس وقصصهم على أرض الواقع".

قصة فيلم السلم والثعبان

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دارت أحداث فيلم السلم والثعبان الذي تم عرضه عام 2001 حول شخصية "حازم" الفنان هاني سلامة، وهو شاب مستهتر فشل فى أن يكون زوجاً جيداً، وفشل في أن يصبح أباً جيداً، لكن حياته تبدأ في العودة للمسار السليم بعد أن تدخل "ياسمين" الفنانة حلا شيحة حياته، فيواجهان معاً العديد من المشاكل في بداية علاقتهما.

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