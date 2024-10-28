شكرا لقرائتكم خبر عن عائلة ماثيو بيرى تفتتح مؤسسة خيرية فى كندا مع ذكرى وفاته الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت مؤسسة لـ النجم العالمى الراحل ماثيو بيري في العاصمة أوتاوا بـ كندا، بعد عام من وفاة بيري، الذى توفى في 28 أكتوبر من العام الماضى 2023.

بعد وفاة بيرى، بدأت شقيقته كيتلين موريسون، بمساعدة عائلتة وأصدقاء الطفولة وغيرهم على التعافى من صدمة وفاته، وفى افتتاح المؤسسة انضم إلى كيتلين ووالدها كيث موريسون عمدة المدينة مارك ساتكليف ومارك ماكولاي، رئيس ومدير تنفيذي لجمعية سالوس أوتاوا الخيرية المحلية.

قالت كيتلين إنه من المنطقي أن يتم إطلاق المؤسسة في عاصمة كندا، حيث قضت هي وبيري طفولتهما معًا، وقالت: "كلما رأيت ابنتي، التي تبلغ من العمر ثلاث سنوات، تضحك بشدة على شيء يفعله ابني، أشعر وكأنني عدت إلى ذلك الوقت، أشعر وكأنني في أوتاوا، أشاهد مقطع فيديو قديم لى مع بيرى".



ماثيو بيري وشقيقته

وتحل اليوم الذكرى الأولى لـ وفاة النجم العالمى ماثيو بيرى، حيث توفى يوم 28 أكتوبر من العام الماضى 2023، عن عمر يناهز الـ54 عامًا، وأشارت التقارير الأولية من مصادر قضائية، إلى أنه تم العثور على جثمان ماثيو بيرى، فى منزل في لوس أنجلوس، حسبما نشر موقع الديلى ميل، مشيرًا إلى أنه بعد استدعاء المستجوبين الأوائل إلى مكان الحادث في حوالي الساعة 4 مساءً، وكشفت المصادر عن أنه لم يتم العثور على أي مخدرات في مكان الحادث، ولم يكن هناك أى شيء غريب فى مكان الوفاة، وتم تشخيص الوفاة بأنها بسبب السكتة القلبية.